Biccy.it - Razzie Awards 2025: Gaga e JLo verso la nomination come peggiori attrici

Leggi su Biccy.it

Stanno per tornare ie nelle scorse ore è uscita la shortlist delle. Tra le possibili candidate al premio di Peggior Attrice dell’anno ci sono due star che amiamo e conosciamo benissimo: Ladye Jennifer Lopez. JLo potrebbe rientrare tra le nominate per il suo ruolo in Atlas, mentre la Germanotta per la sua Harley Quinn. Ladya parte, Joker Folie à Deux potrebbe avere una pioggia diaidi quest’anno, da Peggior Film, Peggior Attore, Peggior Regia a Peggior Sceneggiatura. Insomma, un vero disastro. E pensare che qualche mese fa eravamo qui a fare ipotesi per eventuali Oscar.Ladyis in the shortlist for worst actress in the. Congratulations! pic.twitter.com/vMhh9biyr4— Departamento de poemas de Taylor Swift (@chloesamsophia0) January 2,might win her firstpic.