Oasport.it - Quando Italia-Cechia oggi in tv, United Cup 2025: orari singolare e doppio, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

è una sfida che si presenta nei quarti di finale inCup, vista con gli occhi del. Nei livelli del passato, però, ha saputo riunire più di un elemento importante tanto in campo maschile quanto in campo femminile.LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-MUCHOVA DALLE 7.30LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MACHAC (2° MATCH DALLE 7.30)LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/VAVASSORI-MUCHOVA/MACHAC (3° MATCH DALLE 7.30)Il riferimento, naturalmente, è tutto a edizioni passate di Coppa Davis e Fed Cupancora non era Billie Jean King Cup. Vero è che la massima parte dei precedenti in Davis aveva la connotazione Cecoslovacchia, pur se spesso i grandi protagonisti erano cechi, ma un paio sono arrivati dopo che i due Paesi si sono separati (1995, vinto dall’, e 2012, vinto dalla). Tra le donne, invece, questo è stato un classico: 8 confronti dal 1993 al 2014 di cui 4 solo nel quinquennio 2010-2014 (ma, curiosamente, mai in finale).