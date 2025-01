Lanazione.it - "Passeggiata" a Santa Maria a Colonica

Il nuovo anno inizia di corsa con ladella Befana. La manifestazione, in programma lunedì prossimo e valida come 33esimo Trofeo Rodolfo Boschi e ottavo Memorial Mario Ciofi, si svolgerà a, con tre percorsi non competitivi di 14, 10 e 5 km. Partenza alle 9 dal Circolo Rodolfo Boschi, in via Campostino. Assistenza sanitaria a cura della Pubblica Assistenza Prato Sud. "Dopo la ‘5 km di Buon Natale col sorriso’, che ha visto ben 500 podisti e camminatori scambiarsi gli auguri di buone feste - spiega Piero Giacomelli presidente della Ets Regalami un Sorriso - il mondo del podismo riparte nel 2025 con tante manifestazioni anche a Prato e nell’area metropolitana tra Firenze e Pistoia. La nostra onlus andrà a fotografare e a fare le immagini per poi destinare i proventi in beneficenza e acquistare defibrillatori e ambulanze.