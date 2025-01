Quotidiano.net - Niente tachipirina se guidi. Il governo: tutto falso

Il nuovo codice della strada non perdona neppure una. E se si fuma hashish una settimana prima di essere fermati in auto, la polizia può rilevarlo e addio patente. Ma è davvero così? Il ministro dei trasporti e vice premier, Matteo Salvini, è dovuto intervenire. "Tutte fake news – ha detto –, come quella sul non poter prendere una. E se uno si è fatto canna una settimana prima non viene rilevato dai test".