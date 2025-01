Ilrestodelcarlino.it - "Mauro Andrea vive ancora nelle sue opere"

Poliedrico, ironico e comunicativo:era così ed è stato un grande artista, ma non si definiva di certo tale. ’tu’, la mostra isotto il Voltone della Molinella a Faenza, presso Linea Sebastiano, showroom di elementi d’arredo, presenta una ristretta ma significativa selezione dei suoi lavori (aperta oggi dalle 16 alle 19, domani e domenica 10-12.30, 16-19). "Il titolo – spiega la moglie Cristina Ramenghini – vuole indicare cheè sempre lui, presente nonostante sia scomparso da 14 i anni; per questa esposizione ho scelto dei lavori significativi che spiegassero il suo percorso artistico". Le due sale della showroom, infatti, contengono circa una quindicina diche vanno dai primi disegni a china, creati puntino su puntino, impiegando mesi per completarli, ai busti idoli in terracotta e oro, per passare poi addedicate a Lucio Battisti, il suo cantante preferito, fino ad ammirare lavori di dimensione realizzati su carta fatta a mano, dovepresta la sua mente al computer Michelangelo.