M. S. Severino inclusiva con il programma 'GOL" per il reinserimento lavorativo

Con l’attivazione delGOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) Mercato S.ha aperto una importante finestra sul lavoro per ildelle fasce più deboli rimaste fuori dal mercato.Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Consorzio Valle dell’Irno e Mestieri Campania – Agenzia per il Lavoro, e si rivolge a disoccupati, lavoratori fragili o vulnerabili, e persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.Viene attivato attraverso percorsi personalizzati di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento, per migliorare l’occupabilità dei lavoratori, innalzarne il livello delle tutele e facilitarne le transizioni occupazionali.«È una misura d’inclusione che dà un aiuto concreto a chi, per motivazioni diverse, ha perso il lavoro o rischia di essere tagliato fuori dal tessuto occupazionale – dichiara il Sindaco Antonio Somma – in un momento estremamente liquido per il mercato del lavoro ilè un’opportunità valida per ritrovare una nuova collocazione o per formarsi in nuovi settori».