L’Umbria fa il pieno di visitatori | Eventi e clima ok aiutano il settore

Il Bel Paese baciato dalmite ha fatto ildi presenze e ancheè tra le regioni che sorride al turismo in questi giorni di vacanze legate al Natale. Dunque alberghi quasi al completo, tavoli dei bar affollati, ristoranti a tutta birra. La conferma arriva dal direttore di Federalberghi-Confcommercio Rolando Fioriti, che parla di un'ottima performance del comparto. A cosa si deve l’attrattività del “cuore verde“? "Le temperature favorevoli hanno dato una bella spinta. Il resto lo hanno fatto glie gli appuntamenti proposti nelle varie città umbre. L’offerta - a partire da Perugia, Assisi, Foligno con il concertone della Rai e Orvieto con Umbria Jazz Winter, tanto per fare qualche esempio - è stata vastissima". Dunque strutture ricettive al completo? "E’ andato meglio l’alberghiero che l’extra alberghiero perché molti agriturismi o campeggi non erano aperti, visto che in inverno è più difficile rimettere in piedi le strutture per una settimana o poco più".