L’effetto del Pnrr in Toscana | Ha spinto gli appalti pubblici

Il mercato degliinè in buona salute anche per la spinta che ha ricevuto dai fondi del, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Lo certifica il rapporto dell’Irpet (l’Istituto regionale per la programmazione economica) relativo al 2023 ma che contiene anche riferimenti anche alle annualità precedenti. Rispetto al 2022 si osserva un aumento limitato all’attività amministrativa, rappresentata dal numero delle procedure avviate, (+11% ine +12% in Italia) mentre il valore complessivo delle risorse che transitano dal mercato del procurement in, pari a 8,7 miliardi di euro, si riduce sia in(-18%) che in Italia (-5%). "Siamo di fronte ad un risultato soddisfacente - commenta il presidente Eugenio Giani - ma che può essere migliorato e che continueremo a tenere sotto osservazione.