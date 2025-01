Anteprima24.it - La Proloco castellese “cara” ad Ettore Scola sfrattata dal Comune

Tempo di lettura: 3 minutiLa nota stampa della Pro Loco di Castelbaronia:“Da quando si è insediata la nuova Amministrazione Comunale di Castel Baronia siamo vittime immolate di un sistema discriminatorio, additati come chi evidentemente non ha, forse, sostenuto le “loro” ambizioni elettorali, per questo supponiamo meritevoli di pagare pegno.Gia’ a pochi giorni dalle elezioni infatti le prime avvisaglie, furono fatte prelevare le chiavi che attingevano alla nostra sede per poi accorgersi di aver commesso una gaffe e per questo fatte riavere per mano del Vigile urbano. Le vessazioni sono poi continuate fino alla notifica di sfratto da perpetrare in data 09 gennaio 2025 anche coattivamente così coma la Sindaca ha tenuto a sottolineare. Tutto questo per cedere la nostra attuale sede a dei privati, un C.