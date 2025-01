«Io e il mio compagno Matteo, insultati e picchiati da 10 persone a Capodanno. Ora non esco più di casa»

Leggi su Open.online

«Ho paura, nonpiù die non so se riuscirò a lavorare ancora. Il timore è di incontrare ancora quei ragazzi e di essere aggredito. Quello che è accaduto, una violenza così feroce, ha segnato me e il mioe non so come affronteremo il futuro». Un racconto dell’orrore, quello di Stephano Quinto, il 26enne di origini peruviane vittima, che insieme al, è stato vittima di un’aggressione omofoba la notte dia Roma. Il ragazzo racconta a Flaminia Savelli su Il Messaggero quello che ha vissuto la notte del 31. La coppia stava andando a cena da amici nel quartiere Malatesta quando un gruppo di ragazzi li ha notati dal balcone di un appartamento al primo piano di via Gabrino Fondulo. Sono partiti gli insulti dall’appartamento, violenze verbali ignorate dalla coppia.