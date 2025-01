Lanazione.it - Investito dalla scorta di Mattarella. Condannato il Viminale

Ildovrà risarcire con circa 60mila euro, tra danni e spese legali, un ragazzo che nel 2018 fua Firenze dal corteo presidenziale di, finendo in ospedale per due settimane. Lo ha stabilito nei giorni scorsi, come riporta dal Corriere Fiorentino, il tribunale di Firenze al termine del processo di primo grado. I fatti risalgono al 4 dicembre del 2018 quando il presidente della Repubblica Sergioera in visita a Firenze per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo fiorentino e per una visita al reparto di pediatria dell’ospedale Meyer. Il ragazzo, all’epoca 13enne, stava attraversando la strada, in viale Morgagni, quando fuda uno dei motociclisti dellapresidenziale che faceva da apripista. Trasportato d’urgenza in ospedale, fu operato al femore per ricomporre una frattura scomposta, e dimesso dopo circa 14 giorni.