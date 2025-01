Inter-Atalanta la gioia di Inzaghi | Non c’è stata partita siamo stati bravissimi

Leggi su Ilnerazzurro.it

conferenza. A chilometri e chilometri dall’Italia, si tiene per la seconda volta la final-four della Supercoppa italiana: nella capitale saudita, Riyad, l’– campione in carica – ritrova e batte l’per 2 a 0, in unagiocata alla perfezione. Le parole di misternel post-a Mediaset.: “Approccio da grande squadra”I nerazzurri meneghini superano la Dea di Giampiero Gasperini: la doppietta di Denzel Dumfries porta l’alla finale di Supercoppa italiana, in attesa dell’altra semifinale tra Juventus e Milan.Un’che si arrende ad una grande prestazione dei Campioni d’Italia, come sostiene lo stesso mister Simone, il quale èvenuto ai microfoni di Mediaset nel post-.“Non c’ècontro un avversario di assoluto valore,ad approcciare i due tempi da grande squadra e cipresi la possibilità di giocare questa finale“, afferma il tecnico piacentino nerazzurro.