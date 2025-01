Lanazione.it - Il giornalino del Valdimontone. Pubblicazione per ricordare i 50 anni di ’Pochi ma boni’

Cinquant’non sono un traguardo da trascurare per una testata contradaiola: ci sono generazioni, modi ed eventi da tramandare, nuove idee per il prossimo futuro. Così ilfesteggia il periodico "Pochi ma boni", giunto a questo rilevante traguardo dal lontano 1974, e lo fa con una fresca e ben poco retoricache prende il titolo di "50 di noi". E’ una sorta di lungo e frammentato racconto che si presenta con una indovinata copertina di Andrea De Bernardi e, attraverso un lavoro di coordinamento di Monica Ciabatti, "racconta" ai propri contradaioli, ma non solo, l’evoluzione di un foglio nato per informare e che diventa ben presto vero e proprio manifesto della vita del rione, riflessioni comprese. "Non smetteremo di esplorare", una ben augurante frase di Thomas Elliot ci guida ad una serie di interventi fra memoria e prospettive.