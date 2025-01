Tarantinitime.it - Il Comune di Taranto ottiene il finanziamento di 150mila euro per il progetto Melete, idoneo all’avviso “Giovani e Impresa” di ANCI

Tarantini Time QuotidianoIldi, in collaborazione con altri enti del territorio, ha ottenuto undiper il”, risultando ammesso alla seconda edizione dell’Avviso “” indetto dall’. Il bando mira a orientare la popolazionele verso la cultura di, offrendo opportunità di crescita e sviluppo professionale.I comuni coinvolti nel”, in qualità di partner, sono:capofila), Carosino, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Lizzano, Palagianello, Roccaforzata, San Marzano di San Giuseppe e Statte. Questi comuni, insieme al Dipartimento Jonico dell’UNIBA e a sei soggetti privati, costituiscono il partenariato che partecipa al.Il”, ideato per favorire la creazione di un ecosistema imprenditorialele, si inserisce in un contesto di trasformazioni socioeconomiche volte alla sostenibilità e alla valorizzazione delle vocazioni territoriali.