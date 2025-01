Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena prova a cambiare pelle. Davanti piace Bonfanti del Pisa

E’ iniziato ieri il mercato che si concluderà alle 24 di lunedì 3 febbraio; le prime due operazioni ormai concluse dalsono in uscita, entrambe a titolo definitivo. Il centrocampista Saber Hraiech firmerà con l’ambizioso Trapani un contratto fino a giugno 2027, il difensore Matteontini (legato al Cavalluccio fino al 2026) è destinato alla Triestina dove troverà mister Tesser che lo ha avuto già a Modena. Trattative in corso anche per salutare l’attaccante olandese Sydney van Hooijdonk che lascerà il bianconero nonostante sia stato acquistato in estate a titolo definitivo dal Bologna e abbia un contratto fino al 2026. Potrebbe tornare in Olanda dove ha sempre convinto, comunque sia il suo futuro è all’estero. Ilpunta molto su questa finestra di mercato che nelle speranze del club dovrebbe rinforzare e rilanciare la squadra che dopo un buon avvio di campionato ora è in piena crisi; 5 ko nelle ultime 6 gare.