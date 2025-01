Ilrestodelcarlino.it - I ritratti firmati Delvio Biserni

Oggi pomeriggio alle 16.30, al Molinella Caffè di Faenza (corso Mazzini 26), inaugurerà la mostra personale del pittoresta forlivese, dal titolo ’Tratti e’, a cura dell’instancabile associazione Acquerellisti Faentini ’Silvano Drei’. La mostra comprende una collezione didi personaggi famosi, e non, interpretati dalla matita di. Di possedere questa dote l’artista se ne ha avuta consapevolezza fin dalla più tenera età, quando alla scuola elementare l’insegnante diede come compito di produrre il proprio autoritratto e, ad opera conclusa, la trovò oltremodo somigliante, sostenuto dal giudizio dell’insegnante "identico, preciso". È iniziato così un percorso artistico, volto ad affinare e perfezionare in maniera autonoma, autodidatta questa possibilità, anche partecipando ai corsi di disegno del Maestro Sivano Drei.