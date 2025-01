Isaechia.it - Grande Fratello, il chirurgo estetico di Maria Monsè racconta la verità sull’intervento fatto a Ilaria Galassi

Interventogratuito sì o interventogratuito no? Le punturine chesi sarebbe fatte senza pagare nulla grazie all’intermediazione diMonsé hanno tenuto banco per almeno 30 minuti nella scorsa puntata del.Il tutto era nato dopo che le Non è la Rai avevano affermato – dopo giorni di discussioni con l’ex Vippona – di non aver mai rivisto né risentitoper almeno 30 anni. Ricordiamo infatti che anche la conduttrice aveva preso parte al noto programma di Gianni Boncompagni seppur solo per una stagione.Infastidita, la Monsé ha smentito le loro dichiarazioni,ndo di essere stata contattata dasia per un aiutino per entrare al, in quanto non riusciva ad arrivare nemmeno al provino, sia per le ormai ‘famose’ punturine di cui necessitava ma che – come affermato da– non poteva pagarsi.