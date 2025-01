Anticipazionitv.it - Grande Fratello, cancellata la puntata del 7 Gennaio 2025: quando va in onda

Il nuovo anno porta novità importanti in casa Mediaset, e il, condotto da Alfonso Signorini, non fa eccezione. Laprevista per il 6, in occasione dell’Epifania, subisce un doppio slittamento, lasciando i fan in trepidante attesa. Scopriamo insieme le ragioni dietro questa decisione epotremo vedere il GF inin prima serata su Canale 5.: il cambio di programmazione sorprende i fanSecondo le ultime comunicazioni di Mediaset, ilnon sarà trasmesso il 6, come originariamente previsto. Ma non finisce qui: nemmeno il giorno seguente, il 7, vedrà la messa indel reality. Al suo posto, su Canale 5, debutterà la serie spagnola Amore e Vendetta – Zorro, con protagonista il celebre Miguel Bernardeau.La scelta di spostare la programmazione delha sorpreso gli spettatori, molti dei quali attendevano il ritorno del programma dopo la consueta pausa natalizia.