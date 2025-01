Ilgiorno.it - Francesco Prati, chi era l’alpinista caduto dalla cascata di ghiaccio e morto sotto gli occhi degli amici: “Cercava disperatamente appigli”

PONTE DI LEGNO – Precipita da una parete die vola nel vuoto per una quarantina di metri. Ècosì, settantenne di Cellatica residente a Gussago, impegnato in una scalata in Valbione in territorio di Ponte di Legno, in alta Valcamonica, con alcuni. Alpinista esperto, la vittima a quanto ricostruito stava affrontando in cordata con altri due colleghi una parete ghiacciata dellaMadre, a circa duemila metri di altitudine, quando qualcosa è andato storto ed è precipitato. A dare l’allarme e a chiamare i soccorsi sono stati proprio i compagni che erano con lui. Ma la scivolata per decine di metri gli è stata fatale.è finito contro un promontorio di rocciastante, sul quale è piombato a dispetto di tutti i suoi tentativi di salvarsi aggrappandosi ovunque.