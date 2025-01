Dilei.it - Elena D’Amario, quanto è alta. I segreti del suo fisico scolpito

, ballerina professionista e icona di eleganza, incarna la perfetta fusione tra forza e grazia. Nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici e per il suo ruolo nella prestigiosa Parsons Dance Company, ha conquistato milioni di follower grazie al suo talento e alla sua straordinaria presenza scenica. Il segreto dietro alchesfoggia con naturalezza è frutto di dedizione e disciplina. Scopriamo insieme tutto su questa incredibile artista.Chi è: altezza, esordi e carrieraNata a Pescara il 17 giugno 1990,ha 34 anni ed ècirca 170 cm. Il suotonico e slanciato è frutto di una dedizione assoluta alla danza, iniziata in giovane età.Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Il ballo delle debuttanti nel 2008,si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie a Amici di Maria De Filippi nel 2010.