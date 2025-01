Thesocialpost.it - Dove nevicherà sull’Italia per l’Epifania, le previsioni del weekend della Befana

Ildelsi preannuncia caratterizzato da un tempo instabile e freddo, con piogge diffuse, neve in montagna e un generale peggioramento meteorologico. Sabato 4 e domenica 5 gennaio saranno giornate dominate da nuvole e precipitazioni sparse che interesseranno inizialmente il Sud, come Calabria e Basilicata tirrenica, per poi risalire verso il Nord, colpendo in particolare la Liguria, l’alta Toscana e le pianureLombardia e dell’Emilia-Romagna. Anche le coste del Lazio saranno interessate da precipitazioni. La neve sarà protagonista soprattutto sulle Alpi, ma inizialmente solo oltre i 700/800 metri di altitudine.Freddo intenso e neve in quotaLe temperature scenderanno ulteriormente lunedì 6 gennaio, giornata, con nevicate più abbondanti nelle zone alpine, specie in quelle occidentali.