Ilnapolista.it - Conte: «Speriamo di trovare sempre più allenatori che dicono che il Napoli sta lottando per lo scudetto»

Leggi su Ilnapolista.it

In conferenza stampa, Antonio, allenatore del, si è lasciato a una piccola confessione ironica quando gli hanno riferito che Palladino, allenatore della Fiorentina, nella sua conferenza ha dichiarato che ilè in lotta per lo.Leggi anche:: «Stiamo tirando la macchina al massimo, stiamo andando al massimo dei giri»: «Siamo in testa, se stai lì è inevitabile che Palladino lo dica»Palladino, nella sua conferenza stampa, ha speso parole di elogio nei confronti di mister:«Raffaele, l’ha detto lui stesso, quando è arrivato alla Juve ero a fine carriera. Raffaele ha bruciato le tappe da allenatore, è passato ad allenare il Monza dalla primavera. Ora ha fatto uno step in avanti andando alla Fiorentina, una piazza in cui c’è una richiesta importante e sta facendo molto bene.