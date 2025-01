Oasport.it - Ciclismo, Wout Van Aert: “Si va troppo veloci in bicicletta, bisognerebbe limitare i rapporti”

Vannon le manda a dire. Il ciclista belga della Visma Lease a Bike, dopo un 2024 vissuto purall’insegna delle cadute e degli infortuni, ha parlato del tematà e di quello strettamente legato alla sicurezza.Intervistato da Sporza, entrando nel dettaglio della scelta degli organizzatori della gara “Attraverso le Fiandre” di rimuovere dal percorso il pezzo di tracciato dove l’anno scorso ha riportato una violenta caduta che gli è costata diversi mesi di stagione per un infortunio grave, ha dichiarato: “È stata una scelta corretta. È un punto chiave e un piccolo errore lì porta facilmente ad una caduta. È un argomento di discussione tra i corridori, così come il fatto che ilstia diventando sempre più veloce. Per come la vedo ioil numero deipotrebbe rendere ilpiù sicuro“.