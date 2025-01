Cecilia Sala in carcere a Teheran l’appello dei genitori | Fase molto delicata chiediamo il silenzio stampa

Leggi su Open.online

Oltre due settimane dopo l’arresto di, con accuse ancora generiche per «violazione delle leggi della Repubblica Islamica», e a una settimana da quando la notizia è stata resa pubblica, idella giornalista hanno diffuso un comunicato in cui invitano alsulla vicenda per facilitare una rapida risoluzione. «Laa cui siamo arrivati èe la sensazione è che il grande dibattito mediatico su ciò che si può o si dovrebbe fare rischi di allungare i tempi e di rendere più complicata e lontana una soluzione», si legge nel testo condiviso con i media, «per questo abbiamo deciso di astenerci da commenti e dichiarazioni e ci appelliamo agli organi di informazione chiedendo il. Saremo grati per il senso di responsabilità che ognuno vorrà mostrare nell’evitare di divulgare notizie sensibili e delicate».