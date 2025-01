Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Hermoso verso l’addio: il Fenerbahce e Mourinho lo attendono

A poche ore dall’inizio della sessione diinvernale, laavrebbe già diversi nomi sulla lista dei partenti, primo tra questi Mario, che dopo 4 mesi dal suo arrivo a Trigoria potrebbe già fare le valigie e trovare fortuna altrove. Il calciatore infatti da inizio settembre ha timbrato il cartellino per otto volte, di cui in due occasioni sotto la guida di Claudio Ranieri. Già dall’avvio di questa stagione il calciatore sembrava essere finito nel mirino di Josée del suoche, stando a quanto riportato da Ekrem Konur, continua il suo pressing per acquistare il cartellino del centrale difensivo spagnolo, ovviamente a titolo definitivo.avrebbe già dato il suo benestare per l’operazione e dunque Ghisolfi e dirigenza starebbero valutando tutte le opzioni a disposizione affinché si tratti di un trasferimento proficuo per entrambe le formazioni.