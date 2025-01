Pronosticipremium.com - Baroni: “Con la Roma derby equilibrato, come stanno Lazzari e Noslin”

Superata la festa di capodanno, il countdown verso ildella capitale è ufficialmente iniziato. Due giorni appena separano lada una gara fondamentale anzitutto per il morale, con la solita consapevolezza che la stracittadina valga molto di più di una classifica che vede 15 punti di distacco dalla Lazio. Appuntamento domenica 5 gennaio alle 20:45, in un Olimpico pronto a ruggirenon mai, e dopo le parole di Ranieri in conferenza stampa, è toccato a Marcopresentare la sfida dalla sponda biancoceleste.Idee piuttosto chiare sul tipo di partita che si aspetta: “Noi giochiamo questa partita domenica, non due mesi fa. Nelle ultime gare il nostro cammino e il loro è stato molto simile, perciò sarà un matche per questo molto bello. Sono gare che si preparano da sole? Io dico che si preparano insieme.