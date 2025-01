Unlimitednews.it - Baroni al primo derby “Si vive per gare come questa”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Siper queste partite, sono meravigliose perchè c’è dentro tutta la passione. Noi dobbiamo avvicinarci agara con tutta la gioia che ci deve essere nel giocare una partita così. Sono partite che hanno al loro interno la passione di una città e delle due tifoserie”. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Marco, in vista del suodella Capitale. “Ilè il, non è una partitale altre. Nelle ultime cinque partite le squadre hanno fatto gli stessi punti e dall’arrivo di Ranieri la Roma ha segnato il doppio – prosegue il tecnico biancoceleste -. Quindi, sarà una sfida equilibrata, contro una squadra pericolosa e, proprio per questo, ancora più bella. Noi siamo consapevoli della difficoltà dipartita, ma dobbiamo giocare da Lazio e lo faremo”.