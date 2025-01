Autostrade aumenti ai pedaggi per il 2025 ecco su quali tratte sono scattati gli aumenti

Leggi su Dayitalianews.com

Immagine di repertorio.Con l’inizio del, arriva anche l’adeguamento deiautostradali su circa la metà della rete stradale italiana. A partire dal 1° gennaio, è entrato in vigore l’aggiornamento delle tariffe deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), per adeguarle al tasso di inflazione previsto per quest’anno.Gli aggiornamentiA partire dal 1° gennaio, le 22 Società Concessionarie Autostradali coinvolte nell’aggiornamento dei Piani Economico-Finanziari non applicheranno modifiche aisulla rete autostradale a pagamento. Questa decisione è stata presa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, seguendo le indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti.Lo fa sapere il Mit.