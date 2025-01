Spazionapoli.it - “Arriva la firma, tutto fatto”: ecco l’annuncio, il Napoli ha chiuso

lache soddisfa tutti: grande lavoro di Giovanni Manna eil club, ilha trovato l’accordo. Cominciata ormai la sessione invernale di calciomercato, ilsi guarda intorno per migliorare l’organico a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore azzurro si aspetta degli investimenti per poter proseguire la cavalcata stagionale, ma sarà Giovanni Manna a dover carpire dove poter mettere le mani.Nel frattempo, il direttore sportivo azzurro sta lavorando anche alle situazioni interne ancora aperte: detto di Raspadori che in questi mesi ha trovato poco spazio ed è finito nel mirino di alcuni top club in Italia, c’è anche da sottolineare come si siati Allan chiusura di un affare interno.Calciomercato,per il rinnovoSecondo quanto riportato da Sky Sport, ilavrebbe ormaii giochi per il rinnovo di Alex Meret: il portiere azzurro ha deciso di accettare la proposta presentata dal club.