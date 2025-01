Laprimapagina.it - Zanni: Cispadana e Bretella ancora più vicine

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il bando di gara per la nuova concessione dell’autostrada A22. Si tratta di un passaggio cruciale, atteso da anni, che permetterà di sbloccare importanti investimenti lungo l’intero asse autostradale da Modena al Brennero, per un totale di oltre 1 miliardo di euro. Circa 60 milioni di questi fondi saranno destinati alla provincia di Modena e 30 milioni a quella di Reggio Emilia, per la realizzazione di opere di adduzione e infrastrutture strategiche.“Questo bando rappresenta un traguardo fondamentale, frutto di un intenso lavoro svolto anche in Consiglio di amministrazione negli ultimi mesi,” ha dichiarato Giorgio, presidente della Provincia di Reggio Emilia e membro del CdA di Autobrennero.ha sottolineato come la gestione autostradale fosse prorogata dal 2014 senza la possibilità di ottenere una concessione stabile, condizione necessaria per garantire sicurezza temporale agli investimenti concordati con i territori, sindaci e rappresentanti locali.