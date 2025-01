Iodonna.it - Tutti gli appuntamenti must see, in giro per il mondo, per viaggiare con stile e diventare degli autentici fashion experts

Non soloweek, sfilate e party connessi. Tra gli eventi moda con cui iniziare in grandeil 2025, spiccano anche le mostre a temaassolutamente da non perdere. Un motivo in più per mettersi in viaggio e visitare nuovi paesi, ma anche per andare alla scoperta dei musei e delle gallerie d’arte della propria città. Diane von Fürstenberg e il wrap dress: la mostra che celebra un simbolo di emancipazione X Dalle retrospettive dedicate ai linguaggi progettuali, ai percorsi che analizzano le connessioni tra ildel passato e quello del futuro.