Scompare nel nulla a 16 anni, Sheila trovata viva 52 anni dopo grazie a una foto social: ha cambiato vita

Scomparsa a soli 16, le sue tracce si erano perse per oltre mezzo secolo.a un recente appello suie alla pubblicazione di una vecchiagrafia, la polizia è riuscita a risolvere il mistero:Fox, scomparsa nel 1972, è stata rie in buone condizioni, oggi una donna di 68, originaria di Coventry, aveva scelto di lasciare casa volontariamente per iniziare una nuovalontano dalla sua famiglia. Negli’70, senza strumenti digitali omedia, sparire poteva risultare più semplice, e la ragazza riuscì a rimanere irreperibile per decenni. “Non abbiamo mai archiviato ufficialmente il caso, ma le indagini erano in una fase di stallo”, hanno dichiarato gli agenti delle West Midlands, che hanno deciso di riaprire il fascicolo come parte di un’iniziativa sui casi irrisolti.