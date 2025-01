Quotidiano.net - Saldi invernali al via, il giro d'affari sfiorerà i 5 miliardi di euro

Roma, 3 gennaio 2025 – Ad approfittarne saranno almeno 6 italiani su 10: di questi, il 46% ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, mentre un ulteriore 50% si riserva di valutare le offerte prima di comprare. Parliamo dei: iniziati già oggi in Valle d’Aosta, dal 4 gennaio si estenderanno a tutte le altre regioni con la sola eccezione della provincia autonoma di Bolzano. Secondo il consueto monitoraggio suicondotto da Ipsos per Confesercenti (da cui sono tratti anche i dati citati in apertura), si spenderanno circa 218a famiglia, con una media più alta nel Centro Italia – quasi 263–, e tra gli over 34 (quasi 239). Sebbene il 20% degli intervistati dichiari di preferire gli sconti del Black Friday, irimangono l’evento promozionale più apprezzato dagli italiani.