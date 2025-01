Thesocialpost.it - Previsioni meteo, prima della Befana arrivano pioggia e neve: fioccherà anche in pianura

L’inizio del 2025 sarà tutt’altro che tranquillo, lasciandosi alle spalle i giorni statici segnati dall’alta pressione delle Azzorre. Fino all’Epifania, l’Italia sarà attraversata da due perturbazioni, seguite da una probabile ondata di gelo artico nei giorni successivi.in arrivoDue perturbazioni si alterneranno entro il 6 gennaio, entrambe alimentate da aria polare in quota e spinte da venti meridionali intensi. Laondata instabile arriverà venerdì 3 gennaio, portando piogge in Emilia Romagna e successivamente al Centro e in Campania. Questo fronte scivolerà rapidamente verso Sud sabato 4 gennaio, mentre l’aria fredda favorirà nevicate sopra i 900-1000 metri sugli Appennini settentrionali e dai 1400 metri in quelli centrali.La seconda perturbazione si farà sentire dal pomeriggio di domenica 5 gennaio, rovinando il giorno dell’Epifania.