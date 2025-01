Inter-news.it - Palacios, tributo al 2024 e l’augurio: «Il prossimo anno migliore!»

Leggi su Inter-news.it

Tomasha salutato su Instagram il. Il difensore in questoha cambiato squadra ed ha abbracciato la famiglia dell’Inter.– Siamo al primo giorno del 2025, domani l’Inter scenderà subito in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. La squadra si trova a Riyadh, oggi ha fatto la rifinitura di vigilia dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi e Henrikh Mkhitaryan. Il difensore Tomas, ancora poco protagonista nel mondo nerazzurro, ha mandato un messaggio su Instagram con un post sul suo. Ha scritto nello specifico: «Se ne va un grande, sono sicuro che ne verrà uno! Buona tutti».e il minutaggio all’InterIMPIEGO – Per oranon ha giocato tantissimo con l’Inter. Arrivato per una cifra intorno ai 7 milioni di euro dall’Indipendiente Rivadavia il difensore ha trovato poco spazio a causa di un primo periodo di ambientamento.