Non sapete quanto ho lavorato per arrivare qui | Juan Jesus zittisce i critici

Nonhoperqui:">Il difensore brasiliano si racconta dopo la vittoria con il Venezia: dal rapporto con il nuovo tecnico all’amore per la città.La vittoria sul Venezia ha confermato il Napoli in vetta alla classifica esi è raccontato ai microfoni di Radio CRC, svelando retroscena e sensazioni sul nuovo corso targato Antonio Conte.“Abbiamo dominato la partita facendo ciò che il mister ci ha chiesto in settimana”, ha esordito il difensore brasiliano. “Non è facile avere pazienza quando si resta sullo 0-0, ma l’abbiamo fatto e questi tre punti sono molto importanti. Ora pensiamo alla Fiorentina: sarà una partita molto complessa”.Il centrale ha poi parlato del rapporto con Conte, usando una metafora significativa: “È un sergente.