Iltempo.it - New Orleans, almeno 15 morti. L'Fbi: "Il killer aveva una bandiera dell'Isis"

Il terrorismo è tornato ad alzare la testa. Sono15 le persone uccise e decine quelle rimaste ferite nella strage avvenuta nel giorno di Capodanno nel quartiere francese di New, dove Shamsud-Din Bahar Jabbar, un cittadino americano di 42 anni che abitava a Houston, si è lanciato con un pick up Ford sulla folla che festeggiava l'arrivo del 2025 nella celebre Bourbon Street. L'uomo è sceso dalla vettura, ha iniziato a sparare ed è morto a seguito di uno scambio di fuoco con gli agentia polizia. L'Fbi sta indagando sull'attacco come "atto di terrorismo". Ad avvalorare la tesi anche la presenza di unanel veicolo del sospettato al momento'attacco. Non solo. Stando alle ricostruzioni circolate finora, Shamsud-Din Bahar Jabbar ha anche realizzato una serie di registrazioni video in cui ha affermato di essersi unito all', come hanno rivelato diversi funzionari informati sulle indagini.