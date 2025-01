Tpi.it - Milano: ragazza di 22 anni denuncia di essere stata violentata durante il veglione di Capodanno

Unadi 22hato una violenza sessuale, avvenutaildinei bagni del locale “Magnolia”, un noto circolo Arci nella zona dell’Idroscalo di Segrate, alle porte di.La vittima, secondo quanto riporta l’edizione diMetropoli del quotidiano Il Giorno, risiede in un comune della provincia del capoluogo lombardo ed è di origine sudamericana. Nel corso della serata “We love 2000”, a cui lastava partecipando con alcuni amici per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, la vittima ha conosciuto un ragazzo, da lei descritto come di origine nordafricana, mai visto prima e di cui non èin grado di indicare l’identità.I due si sarebbero appartati nei bagni del locale, dove il giovane avrebbe abusato della 22enne costringendola a un rapporto sessuale.