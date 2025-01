Ilfattoquotidiano.it - “Mi accoltellava muto, col sorriso stampato in faccia”: Martina Voce racconta l’aggressione del suo ex

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Faccio ancora gli incubi su quella mattina. Ero fuori dal negozio per buttare via delle cose e me lo sono visto davanti. Mi ha chiesto se avevo ancora un ragazzo. Gli ho risposto di farsi i fatti suoi e che se voleva comprare qualcosa poteva anche entrare, altrimenti doveva andarsene”. Parla per la prima volta dal 22 dicembre, il giorno in cui è stata colpita con 30 coltellate, sul posto di lavoro a Oslo, dall’ex fidanzato, Mohit Kumar, un informatico norvegese 24enne di origini indiane. Sono serviti cinque giorni per scongiurare che, 21 anni, fosse in pericolo di vita. Ha affrontato finora cinque operazioni, e per riprendersi le serviranno almeno sei settimane di ricovero. A salvarle la vita è stato il suo compagno, suo collega, che lo ha allontanato da lei mentre la aggrediva.