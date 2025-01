Ilnapolista.it - Mario Rui l’eterno underdog che si è conquistato un ruolo nella storia del Napoli

Leggi su Ilnapolista.it

Ruiche si èundelGrazie, l’angelo custode che ha sgomitato per sette anni partendo sempre da rincalzo, da, da rimpiazzo. Un tenace combattente, di quelli che preferiscono salire sul carro con la faccia cattiva a difesa di tutti. Mancino delicato, tecnica raffinata, il cross a Milano per Simeone, l’istantanea che sale agli occhi nell’anno più bello. Stropicciato dalla stampa, dagli addetti ai lavori, è riuscito a mordere quella maglia fino a essere intoccabile. Mai un passo indietro contro la prepotenza di certe partite; mai un passo indietro quando bisognava aggrapparsi a un soffio di ribellione nelle gare storte. Lo ricorda Salah in un meraviglioso-Liverpool. Lo ricorda Mbappé. Lo ricorda la gente dia muso duro con Vidal.