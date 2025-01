Tpi.it - Lutto nell’alta moda: Rosita Missoni è morta a 93 anni

Leggi su Tpi.it

Jelmini, co-fondatrice del marchio di altaMade in Italy, èoggi, giovedì 2 gennaio 2025 all’età di 93.Nata nel 1931 a Golasecca, in provincia di Varese, ultima erede della famiglia di artigiani tessili Torrani, aveva sposato nel 1953 il marito Ottavio, scomparso nel 2013, con cui aveva fondato l’azienda nel 1958.Rimasta sempre legata al Varesotto e in particolare alla località di Sumirago, nel 1997si ritirò dalla direzione creativa della maison di, lasciandola ai figli e concentrandosi sulla collezione “Home”.