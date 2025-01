Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka 5-5, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: fasi delicate del primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ace, il nono del match.30-0 Prima ad uscire vincente.15-0 Si ferma sotto al nastro il dritto diche era riuscito a rispondere.5-5 Gioco: servizio ad uscire vincente. Quattro prime consecutive per l’azzurro che ha conquistato altrettanti punti.40-15 L’americano non colpisce bene la risposta di dritto.30-15 Prima al centro vincente.15-15 Termina di poco lungo il passante di rovescio diche aveva trovato lo spazio in lungolinea. Fortunato qui l’azzurro.0-15 Ottima riposta diche trova profondità sul rovescio e può spostarsi per attaccare con il dritto.In questosetha vinto l’80% dei punti giocati con la prima, entrata però solo nel 45% delle occasioni, ed il 42% con la seconda. L’azzurro deve provare ad aumentare la percentuale di prime palle in campo per non essere costantemente sotto attacco dell’americano.