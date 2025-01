Metropolitanmagazine.it - Le mostre moda da non perdere del 2025, da Roma a New York passando per Parigi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Anche quest’anno laracconta la sua storia con tantissimeed esibizioni. Daa New, Londra e Shangai, lenarrano i percorsi delle varie maisons. E si comincia a gennaio, il 26, con l’esposizione “Louvre couture. Objets d’art, objets de mode” al Musée Louvre diche svela il rapporto tra arte e. Fino al 21 luglio sarà possibile vedere 65 abiti e 30 accessori di 40 stilisti.Quali sono leda nonEcco quali sono gli appuntamenti da non: Era prevista per settembre, ma è stata spostata a gennaio 2026, la mostra «Dalì e la» a Palazzo Reale a Milano.Dal 22 marzo al 5 maggio Loro Piana festeggerà 100 anni con la sua prima mostra al Museum of art Pudong di Shanghai.Fino al 12 gennaio disponibile «Alaïa/Kuramata: la légèreté en création» alla Fondation Azzedine Alaïa di