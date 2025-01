Ilfattoquotidiano.it - “L’azienda riceve milioni dal Pnrr ma delocalizza in Cina, ad aprile siamo senza un soldo”: in sciopero i lavoratori della Siae Microelettronica

“Si vive appesi a ad un filo,sapere che cosa succederà”. Cesare è uno degli oltre 500di Cologno Monzese. Un’azienda italiana che da oltre 60 anni produce ponti radio. Insieme ai suoi colleghi ha iniziato l’anno scioperando. Il motivo? Il mancato pagamentotredicesima. “aveva promesso di fronte al Ministero del Made In Italy che ce l’avrebbe pagata entro la fine dell’anno” racconta Katia che da 38 anni lavora qui. Ma così non è stato. “E così abbiamo iniziato l’anno nel peggiore dei modi, così come l’avevamo finito” riflette la lavoratrice delche da quattro anni vive un momento di grande difficoltà. “In questi anni abbiamo visto prima la cassa ordinaria, poi il contratto di solidarietà che scade a fine, da quel momento non avremo più ammortizzatori sociali – spiega Mauro Piersante, delegato Fiom – e a dicembre 2023,ha dichiarato 140 esuberi nell’area produttiva anche alla luce del fatto che sta trasferendo la produzione in”.