L' analisi e i consigli di Confcommercio sui saldi | spesa media di 138 euro a persona

Pisa, 2 gennaio 2025 – Con l’avvio deisabato 4 gennaio, saranno circa 16 milioni le famiglie italiane che approfitteranno degli sconti, che dureranno 60 giorni. Secondo le stime di, ognispenderàmente 138, per un giro d’affari complessivo di 4,9 miliardi di. Anche a Pisa e provincia lapro capite si allinea ai valori nazionali, coinvolgendo circa 100mila famiglie. Con unadi 307a famiglia, il giro d’affari stimato per l’area provinciale supera i 30 milioni di. “Le aspettative per i commercianti sono alte in vista di questi. La stagione fredda sta contribuendo a generare un maggiore interesse verso capi invernali come cappotti, giacconi, piumini, maglie in lana e capospalla” – afferma Lorenzo Nuti, presidente di FederModaPisa, membro della Giunta e delo nazionale di FederModa Italia e Presidente dei Giovani Imprenditori FederModa Italia- “La conferma di una data unica a livello nazionale per l'avvio deiè senz'altro positiva, in quanto consente di beneficiare di una pubblicità gratuita e uniforme, un vantaggio significativo anche per le piccole realtà e i negozi di vicinato”.