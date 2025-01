Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Conceicao ritrova Pulisic e debutta con due grandi novità

Leggi su Pianetamilan.it

Domani, venerdì 3 gennaio, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), si disputerà, seconda semifinale della Supercoppa Italiana e, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il nuovo allenatore dei rossoneri, Sergio, dovrà fare a meno di Rafael Leão nel suo debutto ufficiale in panchina. Come sarà il primodi? Per la 'rosea', l'ex tecnico del Porto punterà sul 4-3-3, che potrà trasformarsi in 4-2-3-1 con l'avanzamento di Tijjani Reijnders nel ruolo di trequartista tattico nel terzetto dietro al centravanti. A destra giocherà Christian, che ha smaltito sia l'infortunio muscolare al polpaccio sia il dolore alla caviglia: sta bene e tornerà titolare. Alto a sinistra, per rimpiazzare Leão contro i bianconeri di Thiago Motta, spazio allo spagnolo Álex Jiménez.