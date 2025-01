Ilnapolista.it - «Jordan mi indicò da che parte avrebbe schiacciato: così è nata la foto dello Slam Dunk»

Walter Iooss Jr. è uno dei più importantigrafi di sport viventi. Ha immortalato tutti i più grandi. Alcuni dei suoi scatti sono letteralmente iconici, anche se non sapete che li ha fatti lui. Tipo “”, la miticadel volo in schiacciata di Michael. In una lunghissima intervista allo Spiegel racconta un po’ di aneddoti di alcune superstar.“Ad un certo punto ho trovato noioso limitarsi a scattared’azione. Ho accompagnato tante squadre per diverse stagioni. Ad un certo punto ti rendi conto che ci sono cose più interessanti dagrafare della partita stessa, ad esempio quello che succede a bordo campo o nello spogliatoio. O tra i tifosi. È una questione di controllo. Durante una partita non hai alcun controllo. Ma se una rivista paga un sacco di soldi per procurarti un atleta per un ritratto, allora puoi fare quello che vuoi con lui.