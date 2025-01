Anteprima24.it - Il sindaco Nargi invoca senso di responsabilità alla maggioranza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIldi Avellino Lauraaffida ad una nota stampa le considerazioni sulla crisi politica internasua:“Il programma elettorale condiviso dai consiglieri comunali die scelto dcittà, poi sintetizzato negli Indirizzi generali di governo approvati in Aula, rappresenta la stella polare imprescindibile del mio impegno per Avellino. Questi indirizzi, già formalmente assunti ed in fase di realizzazione, sono il naturale approdo del precedente percorso amministrativo e fulcro delle nostre future azioni di governo. In essi, tuttavia, non si esaurisce la visione di città che ho in mente, che sarà sviluppata nella consiliatura appena iniziata, e che si nutrirà dell’apporto di tutti i consiglieri e delle istanze che provengono dsocietà civile».