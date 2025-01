Ilnapolista.it - Il Liverpool, al momento, non apre al prestito di Chiesa: a fine mercato può esserci uno spiraglio (Tmw)

Leggi su Ilnapolista.it

Federicosta trovando poco spazio al, ma secondo quanto riportato da Tuttoweb, i Reds non vorrebbero cederlo in, almeno nei primi giorni di gennaio. Napoli, Inter e Atalanta erano tra le squadre più interessate.Ilnonaldiper la prima metà di gennaioIl portale scrive:Il, proprietario del cartellino dell’esterno italiano, non ha aperto la porta all’ipotesi dele per questo motivo sono assolutamente da scartare, almeno per il, tutte le ipotesi che portano a un suo ritorno in Italia. Ogni discorso dovrebbe essere rimandato a, o quantomeno alla seconda metà di gennaio, quando i Reds potrebbero aprire unoalla cessione indel giocatore che fino a questoè sempre stato ai margini della prima squadra.