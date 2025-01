Isaechia.it - Grande Fratello, Ilaria Galassi parla della lite con Helena e ammette la gravità dei suoi comportamenti: “Spero prendano un provvedimento”

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa delè tornata areavuta conPrestes dopo la ventesima puntata del reality.Lunedì notte, terminata la diretta televisiva, l’ex volto di Non E’ La Rai – provata per l’abbandono di Pamela Petrarolo – ha voluto confrontarsi con la mobrasiliana che, poco prima, l’aveva nominata.aveva motivato il suo voto dicendo: “Non mi piacciono iatteggiamenti da tanto tempo. Non vedevo l’ora di nominarti. Non mi è piaciuto come hai risposto a Beatrice Luzzi, quando haito con tuo figlio delle tue cose personali, come ti sei comportata con Maria Monsé..“. La Prestes faceva riferimento a quando lachiese ironicamente al figlio se il padre l’avesse tradita in sua assenza., non avendo gradito che la coinquilina avesse menzionato suo figlio, si è prima sfogata con altri inquilini (“E’ meglio che sto zitta sennò la apro in due, i miei figli non li tocchi!“, ha detto a Zeudi Di Palma), poi ha raggiunto